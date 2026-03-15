الإثنين 2026-03-16 06:45 م

السواريس تطّلع على إبداعات طالبات أم عمارة في المعرض العلمي

الأحد، 15-03-2026 01:46 م
الوكيل الإخباري-  افتتحت مدير التربية والتعليم للواء سحاب د. ختام السواريس اليوم، وبحضور مدير الشؤون الإدارية والمالية فيصل الثنيان وعدد من المشرفين التربويين ومديري ومديرات المدارس المجاورة في اللواء، فعاليات المعرض العلمي الذي نظمته مدرسة أم عمارة الثانوية الشاملة للبنات، والذي تضمّن عرض وسائل التدخلات العلاجية في مواد الرياضيات واللغة العربية والعلوم، إلى جانب مجموعة من الأنشطة العلمية والإبداعية التي قدمتها الطالبات في مجالات متنوعة.


اطلعت السواريس خلال جولتها في أجنحة المعرض على الزوايا التعليمية المختلفة التي أعدتها الهيئة التدريسية والطالبات، والخاصة ببرنامج التدخلات العلاجية الهادفة إلى دعم الطالبات أكاديميًا وتعزيز مهاراتهن التعليمية في شتى المجالات. 

كما استمعت السواريس إلى الطالبات المشاركات في المعرض، اللواتي قدّمن شرحًا لتجاربهن ومشروعاتهن في عدد من المجالات الطبية والعلمية والاجتماعية، إضافة إلى زاوية الخط العربي التي عكست مهارات فنية وإبداعية متميزة، حيث أظهرت الطالبات مستوى عاليًّا من الإتقان والابتكار في عرض أعمالهن وتجاربهن المختلفة.

وأبدت السواريس إعجابها بما شاهدته من أفكار إبداعية ومبادرات طلابية متميزة، مشيدةً بجهود إدارة المدرسة والهيئة التدريسية في توفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في صقل مهارات الطالبات وتنمية قدراتهن العلمية والعملية، وتعزز من روح البحث والاكتشاف لديهن.

وأكدت السواريس أن مثل هذه المعارض التربوية تشكل مساحة مهمة لعرض إبداعات الطلبة وتبادل الخبرات التعليمية، كما تسهم في ترسيخ التعلم القائم على التطبيق والمُمارسة وبما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية.

وفي ختام جولتها، عبّرت السواريس عن تقديرها للجهود المبذولة في تنظيم المعرض، مثمنةً ما قدمته الطالبات من نماذج مشرّفة تعكس وعيًا علميًا وإبداعًا واعدًا، متمنيةً لهن مزيدًا من التقدم والنجاح في مسيرتهن التعليمية.
 
 


