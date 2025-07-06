السوريون يعيدون هيكلة دخول الأجانب .. والأردنيون معفيون من الرسوم

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الوكيل الإخباري- دخل حيز التنفيذ، الأحد، قرار تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، في خطوة اعتبرتها وزارة الخارجية السورية جزءًا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة. اضافة اعلان





وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتُسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو في المطارات داخل الأراضي السورية.



تم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت منها أربع دول هي: لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا من أي رسوم دخول، إضافة إلى إعفاء حاملي الجنسية الصربية من الرسوم.



في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لبقية الجنسيات، بحسب نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، 3 أشهر، أو 6 أشهر)، وعدد مرات الدخول.



وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، حيث بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسم دخول قدره 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحددت رسوم دخولهم بـ 75 دولارًا، وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارًا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.



يأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى سوريا من جنسيات مختلفة، سواء لأغراض السياحة أو الاستثمار أو الزيارات العائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب.



وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت سابقًا عن قائمة محدثة لرسوم تأشيرات الدخول للأجانب، قُسمت فيها الدول إلى مجموعات وفق طبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.



تفاصيل المجموعات بحسب القرار السوري:



المجموعة الأولى – الدول المعفاة من التأشيرة

تشمل: الأردن، لبنان، موريتانيا، وماليزيا

لا يحتاج مواطنو هذه الدول إلى تأشيرة دخول

يُسمح لهم بالإقامة حتى 6 أشهر دون رسوم



المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارًا



تشمل دولًا مثل: الكويت، قطر، السعودية، وتركيا



تأشيرة متعددة صالحة لـ 3 أشهر



المجموعة الثالثة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 40 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا

تشمل: اليمن، ودولًا من أمريكا اللاتينية وآسيا مثل البرازيل، الأرجنتين، نيبال، فيجي، كوبا، وغيرهم

المجموعة الرابعة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 75 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا

تشمل دول أوروبا الشرقية والبلقان: أوكرانيا، كازاخستان، صربيا، أرمينيا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، نيوزيلندا وغيرها



المجموعة الخامسة – دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 125 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارًا

تشمل دولًا عربية وأوروبية مثل: الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، البحرين، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا