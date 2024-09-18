السوق المركزي: 25 قرشاً كيلو البندورة و 35 قرشاً كيلو الخيار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار في السوق المركزي اليوم الأربعاء.



ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو في السوق، تراوح سعر البندورة بين 7 و 25 قرشًا للكيلو وسعر الخيار بين 20 و 35 قرشًا للكيلو.



وبلغت الكميات الواردة إلى سوق الخضار المركزي من الخضار والفاكهة والورقيات 3226.311 طنًا.



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