 
الأربعاء 2024-09-18 12:39 م
 
 

السوق المركزي: 25 قرشاً كيلو البندورة و 35 قرشاً كيلو الخيار

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-09-2024 09:26 ص

الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار في السوق المركزي اليوم الأربعاء.

ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو في السوق، تراوح سعر البندورة بين 7 و 25 قرشًا للكيلو وسعر الخيار بين 20 و 35 قرشًا للكيلو.

وبلغت الكميات الواردة إلى سوق الخضار المركزي من الخضار والفاكهة والورقيات 3226.311 طنًا.

اضافة اعلان


Image1_920241892219686591658.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية 5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة

تعبيرية

منوعات مسيّرات لنقل عينات الدم في بريطانيا

جعفر حسان

أخبار محلية من هم الوزراء الجدد بحكومة جعفر حسان؟

أرشيفية

أخبار محلية الملك يلتقي الحكومة المستقيلة وينعم عليهم بميدالية

الملك عبدالله

أخبار محلية الملك يتلقى رد الحكومة على كتاب التكليف (نص)

جعفر حسان | أرشيفية

أخبار محلية أمام الملك.. الحكومة الجديدة تقسم اليمين (أسماء الوزراء)

من كواليس تصوير المسلسل المصري "ديبو"

فن ومشاهير شاهد.. أسد يهاجم أكرم حسني ومحمد أنور في "ديبو"

تعبيرية

أسواق ومال استقرار أسعار النفط عالميا



 


الأكثر مشاهدة





عاجل