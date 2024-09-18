السوق المركزي: 25 قرشاً كيلو البندورة و 35 قرشاً كيلو الخيار

ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو في السوق، تراوح سعر البندورة بين 7 و 25 قرشًا للكيلو وسعر الخيار بين 20 و 35 قرشًا للكيلو.
وبلغت الكميات الواردة إلى سوق الخضار المركزي من الخضار والفاكهة والورقيات 3226.311 طنًا.
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