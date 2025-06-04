الأربعاء 2025-06-04 10:15 ص
 

السويد تبدأ محاكمة أحد المتورّطين في جريمة إحراق الشهيد الكساسبة

الشهيد الطيار معاذ الكساسبة
الشهيد الطيار معاذ الكساسبة
 
الأربعاء، 04-06-2025 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   من المقرّر أن تبدأ السويد، اليوم، محاكمة إرهابي يُشتبه بتورّطه في أسر الشهيد الطيار معاذ الكساسبة في سوريا عام 2014، وحرقه.اضافة اعلان


ووجّه الادعاء العام السويدي إلى المشتبه به اتهامات بارتكاب "جرائم حرب وأعمال إرهابية" بحق الشهيد الكساسبة.

وبحسب وثائق المحكمة، فإن اسم الإرهابي هو أسامة كريم، ويبلغ من العمر 32 عامًا، وقد أُدين سابقًا بالتورّط في هجمات باريس 2015، وهجمات بروكسل 2016، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أسر الشهيد الكساسبة في كانون الأول 2014، ونشر لاحقًا مقطع فيديو يُظهر إحراقه حيًّا داخل قفص، ما أدى إلى استشهاده وسط ألسنة اللهب.

وأظهرت لائحة الاتهام أن الادعاء السويدي وجّه إلى كريم تهمًا بارتكاب جرائم حرب جسيمة وجرائم إرهابية.

وجاء في اللائحة أن "كريم، بالتعاون مع جناة آخرين من تنظيم داعش، أحرق معاذ الكساسبة، وأجبره على دخول القفص، وقام بتصويره، وهو يعلم أنه سيتم نشر اللقطات لاستعراض الخطط والأيديولوجية التي يتبنّاها التنظيم الإرهابي".

وكان مصدر حكومي قد أكد أن الأردن يتابع تطوّرات القضية المتعلقة باتهام الادعاء السويدي لمشتبه به بالتورّط في أسر الشهيد الطيار معاذ الكساسبة وحرقه في سوريا عام 2014.

وقال المصدر إن الأردن معنيٌّ بتفاصيل محاكمة المشتبه به، نظرًا لخصوصية القضية المرتبطة بالشهيد الكساسبة.
 
gnews

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