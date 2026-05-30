السياحة: استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارًا من الأول من تموز المقبل

الوكيل الإخباري- قالت وزارة السياحة والآثار إن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارًا من الأول من تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح، ولا سيما من الأسواق الأوروبية.





وأوضحت الوزارة في بيانٍ صدر السبت أنها كثفت، بالتعاون مع الجهات المعنية، وجودها في المعابر الحدودية والمنافذ الرئيسية للمملكة للترويج للمنتج السياحي الأردني، والتعريف بمنصة "أهلاً بالأردن"، وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للزوار بما يعزز تجربتهم السياحية.



وأكدت الوزارة أن القطاع السياحي بدأ يسجل مؤشرات تعافٍ تدريجي، مدعومًا بحزمة من الإجراءات الحكومية والبرامج الترويجية التي نُفذت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والشركاء في القطاع السياحي، بهدف الحد من آثار التحديات الإقليمية على حركة السياحة والسفر.





