السياحة الأردنية تواصل التعافي بوصول رحلة فرنسية مباشرة

02:28 م

الوكيل الإخباري- حطّت في مطار الملكة علياء الدولي، الأحد، طائرة عارضة قادمة من فرنسا، وعلى متنها 105 سياح فرنسيين، بدعم من هيئة تنشيط السياحة. اضافة اعلان





وأكد المدير العام للهيئة رمزي المعايطة، في بيان، أن وصول هذه الرحلة العارضة من السوق الفرنسي يُعد مؤشرًا إيجابيًا لتعافي الحركة السياحية الوافدة إلى المملكة، ويؤكد قدرة الأردن على استعادة موقعه على خارطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وجميع الشركاء على تنشيط السياحة عبر تنفيذ خطط تسويقية وبرنامج دعم الرحلات العارضة والمنخفضة التكاليف، بطريقة مرنة تستجيب لمتغيرات السوق، وتعزز من تنافسية المنتج السياحي الأردني كوجهة سياحية متكاملة، مع التركيز على تنويع الأسواق المستهدفة واستقطاب المزيد من الرحلات النوعية خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف أن استقطاب هذه الرحلات المباشرة العارضة من الأسواق السياحية الرئيسية، وعودة الثقة بالسوق السياحي الأردني، يعد مؤشرًا على الجهود التسويقية المكثفة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.



واستقبل فريق الطيران العارض في الهيئة مجموعة السياح، وقدم شرحًا حول أبرز التجارب السياحية التي يتمتع بها الأردن، وأهمية المواقع التي ستشملها زيارتهم ضمن برنامجهم في المملكة، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز تجربة السائح وجودة الخدمات، وتقديم صورة متكاملة عن الأردن كوجهة سياحية آمنة وغنية بالتنوع وأصالة الضيافة ومواقع التراث العالمي الأردنية.



وعبّر عدد من السياح الفرنسيين ضمن المجموعة السياحية عن محبتهم للأردن وشعبه، وأكدوا استمتاعهم بالتجربة السياحية في الأردن.







