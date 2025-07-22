السياحة العلاجية في المملكة تنتعش .. 92 ألف مريض في 5 أشهر

الوكيل الإخباري- أكّد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، أن قطاع المستشفيات الخاصة يحتضن استثمارات تفوق 4 مليارات دينار، ويشغّل مباشرة 40 ألف موظف، وقرابة 60 ألفًا في القطاعات المساندة، أي ما يعادل مصدر دخل لحوالي 100 ألف أسرة.



وقال، إن كل 100 دولار يصرفها مريض سياحة علاجية، تذهب 30 بالمئة منها للقطاع الطبي، و70 بالمئة لقطاعات أخرى مثل تذاكر الطيران، والنقل، والسكن، والمطاعم، ما يعزّز الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى دعم هذا القطاع وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهه.

اضافة اعلان