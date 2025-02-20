"السياحة" تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال تنظيم الرحلات السياحية

وأكدت الوزارة في التعميم الذي وجهته، الخميس إلى الجمعيات السياحية، بضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين وضيوف المملكة من السياح، من خلال التقيد التام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات الرسمية بخصوص الحالة الجوية السائدة وحالة الطرق، والتواصل مع غرفة عمليات الشرطة السياحية على الخط الساخن (117777) بخصوص حركة المجموعات السياحية من المواقع السياحية والأثرية وإليها.
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