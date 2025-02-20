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"السياحة" تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال تنظيم الرحلات السياحية

امطار
امطار
الخميس، 20-02-2025 07:35 م
الوكيل الإخباري-    دعت وزارة السياحة والآثار، جمعيات (وكلاء السياحة والسفر، وأدلاء السياحة، والنقل السياحي المتخصص)، إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في حال تنظيم أي رحلة سياحية في الأردن خلال الفترة من اليوم الخميس إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب الحالة الجوية السائدة في المملكة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في التعميم الذي وجهته، الخميس إلى الجمعيات السياحية، بضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين وضيوف المملكة من السياح، من خلال التقيد التام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات الرسمية بخصوص الحالة الجوية السائدة وحالة الطرق، والتواصل مع غرفة عمليات الشرطة السياحية على الخط الساخن (117777) بخصوص حركة المجموعات السياحية من المواقع السياحية والأثرية وإليها.
 
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