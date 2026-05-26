السياحة تطلق برنامج فعاليات عيد الأضحى

وأعلنت الوزارة عن تنظيم أكثر من 50 فعالية وفقرة فنية وترفيهية وتراثية خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى، من الساعة السابعة مساءً وحتى منتصف الليل، في عدد من المواقع السياحية والأثرية بالمملكة.
وفي السياق ذاته، رفعت الوزارة جاهزيتها التشغيلية والميدانية في مختلف المواقع السياحية والأثرية بالمملكة استعدادًا لعطلة العيد، ضمن خطة متكاملة تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضمان جاهزية الخدمات وتوفير تجربة سياحية آمنة ومريحة للمواطنين والزوار.
كما تواصل الوزارة تنفيذ برنامج "أردننا جنة" خلال عطلة العيد، إذ تبدأ الرحلات اعتبارا من ثاني أيام العيد، متضمنة عروضا وباقات بأسعار تشجيعية تتيح للمواطنين زيارة عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
حركة تجارية نشطة في أسواق عجلون استعدادا لعيد الأضحى
-
الرصيفة: تجار الأضاحي يثمنون قرار تخفيض رسوم ترخيص الحظائر وتوحيد موقعها
-
صندوق الأمان: وسام الاستقلال يتوج مسيرة عقدين من تمكين الشباب الأيتام برؤية ملكية سامية
-
جامعة اليرموك وبلدية إربد تنفذان رسم جدارية وطنية احتفاء بالاستقلال
-
بلدية غرب إربد تنفذ جولات رقابية على حظائر الأضاحي والملاحم
-
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
حركة تجارية نشطة في أسواق عجلون استعدادا لعيد الأضحى
-
وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات