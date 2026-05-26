الثلاثاء 2026-05-26 01:26 م

السياحة تطلق برنامج فعاليات عيد الأضحى

الثلاثاء، 26-05-2026 11:31 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامج فعاليات عيد الأضحى، الذي يشمل سلسلة من الأنشطة الفنية والتراثية والترفيهية في عدد من المواقع السياحية والأثرية بمختلف المحافظات، بهدف تنشيط الحركة السياحية وتوفير أجواء احتفالية للعائلات والزوار خلال عطلة العيد.

وأعلنت الوزارة عن تنظيم أكثر من 50 فعالية وفقرة فنية وترفيهية وتراثية خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى، من الساعة السابعة مساءً وحتى منتصف الليل، في عدد من المواقع السياحية والأثرية بالمملكة.


وفي السياق ذاته، رفعت الوزارة جاهزيتها التشغيلية والميدانية في مختلف المواقع السياحية والأثرية بالمملكة استعدادًا لعطلة العيد، ضمن خطة متكاملة تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضمان جاهزية الخدمات وتوفير تجربة سياحية آمنة ومريحة للمواطنين والزوار.


كما تواصل الوزارة تنفيذ برنامج "أردننا جنة" خلال عطلة العيد، إذ تبدأ الرحلات اعتبارا من ثاني أيام العيد، متضمنة عروضا وباقات بأسعار تشجيعية تتيح للمواطنين زيارة عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف المحافظات.

 

 
 


