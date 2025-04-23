"السياحة" تكرم أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

وشمل التكريم مصطفى فهد فرحان قطف، أول دليل سياحي مرخص من ذوي الإعاقة البصرية، ويسرى مفلح عبد الحليم اجدوع من ذوي الإعاقة السمعية، ويوسف خلف أبو ملحم من ذوي الإعاقة السمعية.
وأكدت عناب أن تعزيز السياحة الدامجة يعد من الأولويات الاستراتيجية للوزارة، انطلاقا من إيمانها بحق الجميع في الوصول إلى الخدمات السياحية والمشاركة الفاعلة في هذا القطاع الحيوي دون تمييز.
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