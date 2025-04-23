"السياحة" تكرم أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- كرمت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب خلال أولى جلسات المجلس الوطني للسياحة، التي عقدت في مقر الوزارة، أمس الثلاثاء، أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، تقديرا لجهودهما في اجتياز المتطلبات المهنية للدليل السياحي، وبهدف دعم وتعزيز مفاهيم السياحة الدامجة.

اضافة اعلان



وشمل التكريم مصطفى فهد فرحان قطف، أول دليل سياحي مرخص من ذوي الإعاقة البصرية، ويسرى مفلح عبد الحليم اجدوع من ذوي الإعاقة السمعية، ويوسف خلف أبو ملحم من ذوي الإعاقة السمعية.