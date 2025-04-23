الأربعاء 2025-04-23 05:20 م
 

"السياحة" تكرم أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

"السياحة" تكرم أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة
"السياحة" تكرم أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة
 
الأربعاء، 23-04-2025 05:01 م

الوكيل الإخباري-   كرمت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب خلال أولى جلسات المجلس الوطني للسياحة، التي عقدت في مقر الوزارة، أمس الثلاثاء، أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، تقديرا لجهودهما في اجتياز المتطلبات المهنية للدليل السياحي، وبهدف دعم وتعزيز مفاهيم السياحة الدامجة.

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وشمل التكريم مصطفى فهد فرحان قطف، أول دليل سياحي مرخص من ذوي الإعاقة البصرية، ويسرى مفلح عبد الحليم اجدوع من ذوي الإعاقة السمعية، ويوسف خلف أبو ملحم من ذوي الإعاقة السمعية.


وأكدت عناب أن تعزيز السياحة الدامجة يعد من الأولويات الاستراتيجية للوزارة، انطلاقا من إيمانها بحق الجميع في الوصول إلى الخدمات السياحية والمشاركة الفاعلة في هذا القطاع الحيوي دون تمييز.

 
gnews

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