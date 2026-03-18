الأربعاء 2026-03-18 02:18 م

السياحة تنظم ورشة تعريفية بالاستراتيجية الوطنية للسياحة الدامجة

وزارة السياحة والآثار
الوكيل الإخباري-    نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة تعريفية بالاستراتيجية الوطنية للسياحة الدامجة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص، حيث هدفت إلى عرض محاور الاستراتيجية وآليات تنفيذها ضمن توجه وطني لتطوير قطاع سياحي أكثر شمولًا وإتاحة.

اضافة اعلان


واستعرضت الورشة خطط تعزيز جاهزية المواقع والمنشآت السياحية ورفع كفاءة الخدمات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات من الوصول إلى تجربة سياحية ميسرة، والتأكيد على أهمية الشراكة المؤسسية في دعم التنفيذ وتطوير البنية التحتية.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة