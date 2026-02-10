السياحة في الأردن تبدأ العام بنشاط لافت وزيارات تتجاوز ربع مليون

09:33 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763839 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي عدد زيارات المواقع السياحية خلال كانون الثاني الماضي 263124 زيارة، غالبيتها لمدينة البترا بواقع 54065 زيارة، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار. اضافة اعلان





ووفقًا للبيانات، فإن الزوار الأجانب شكّلوا نسبة 70% من إجمالي عدد الزيارات، والأردنيون 25%، بينما العرب 5%.



ونوّهت بيانات الوزارة إلى أن عدد الزيارات يعني الزيارة المتكررة للمواقع السياحية الأخرى للزائر الدولي، وكذلك الزائر المحلي.



وكان القطاع السياحي في الأردن قد سجل أداءً إيجابيًا خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار إلى 7.04 مليون زائر، وحقق الدخل السياحي نموًا بلغ 7.6% خلال عام 2025، ليصل إلى 5,523 مليون دينار.

تم نسخ الرابط





