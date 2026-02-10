الثلاثاء 2026-02-10 11:46 ص

السياحة في الأردن تبدأ العام بنشاط لافت وزيارات تتجاوز ربع مليون

السياحة في الأردن تبدأ العام بنشاط لافت وزيارات تتجاوز ربع مليون
السياحة في الأردن تبدأ العام بنشاط لافت وزيارات تتجاوز ربع مليون
 
الثلاثاء، 10-02-2026 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   بلغ إجمالي عدد زيارات المواقع السياحية خلال كانون الثاني الماضي 263124 زيارة، غالبيتها لمدينة البترا بواقع 54065 زيارة، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار.اضافة اعلان


ووفقًا للبيانات، فإن الزوار الأجانب شكّلوا نسبة 70% من إجمالي عدد الزيارات، والأردنيون 25%، بينما العرب 5%.

ونوّهت بيانات الوزارة إلى أن عدد الزيارات يعني الزيارة المتكررة للمواقع السياحية الأخرى للزائر الدولي، وكذلك الزائر المحلي.

وكان القطاع السياحي في الأردن قد سجل أداءً إيجابيًا خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار إلى 7.04 مليون زائر، وحقق الدخل السياحي نموًا بلغ 7.6% خلال عام 2025، ليصل إلى 5,523 مليون دينار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب

رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

طب وصحة رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

ا

أخبار محلية الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025

عبد.. لاي ساعه اضل شابكة اليوم

تكنولوجيا وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

عربي ودولي الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي

واتسآب

تكنولوجيا تنبيه هام إلى مستخدمي "واتسآب"!

نانسي عجرم

فن ومشاهير بإطلالة لافتة… نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل



 






الأكثر مشاهدة