السياحة في الأردن تبدأ العام بنشاط لافت وزيارات تتجاوز ربع مليون

ووفقًا للبيانات، فإن الزوار الأجانب شكّلوا نسبة 70% من إجمالي عدد الزيارات، والأردنيون 25%، بينما العرب 5%.
ونوّهت بيانات الوزارة إلى أن عدد الزيارات يعني الزيارة المتكررة للمواقع السياحية الأخرى للزائر الدولي، وكذلك الزائر المحلي.
وكان القطاع السياحي في الأردن قد سجل أداءً إيجابيًا خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار إلى 7.04 مليون زائر، وحقق الدخل السياحي نموًا بلغ 7.6% خلال عام 2025، ليصل إلى 5,523 مليون دينار.
