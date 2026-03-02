السياحة والآثار: غرفة طوارئ تعمل باستمرار لمتابعة التطورات الإقليمية

01:09 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة السياحة والآثار، الاثنين، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية على خلفية الحرب الإسرائيلية–الأميركية على إيران، وذلك في إطار حرصها على استمرارية عمل القطاع السياحي وضمان سلامة الزوار والعاملين فيه.





وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها شكّلت غرفة طوارئ تضم ممثلين عن القطاع السياحي والجهات المعنية كافة، وهي في حالة انعقاد دائم، وبالتنسيق المستمر مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة تبعًا لتطورات الأوضاع.



وبيّنت أن المجموعات السياحية المقيمة حاليًا في المملكة تيسر أوضاعها بشكل طبيعي، مع متابعة حثيثة لحركة الطيران والنشاط السياحي في المواقع الأثرية والسياحية.



وفيما يتعلق بحجوزات المجموعات السياحية المقبلة، تشير المعطيات الواردة إلى تأثر الطلب بالظروف الراهنة، مع احتمال إلغاء الحجوزات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، ما قد يؤثر على موسم أشهر آذار ونيسان وأيار.



وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن المملكة لم تُغلق مجالها الجوي، وتستمر حركة الطيران وفق تقييمات الجهات المختصة وبما ينسجم مع اعتبارات السلامة العامة.



وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، داعية الزوار والمواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية أولًا بأول، والتواصل مع الخط الساخن للشرطة السياحية على الرقم (117777) للإبلاغ عن أي طارئ أو طلب المساعدة.





