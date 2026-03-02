السياحة والآثار: غرفة طوارئ تعمل باستمرار لمتابعة التطورات الإقليمية

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنها شكّلت غرفة طوارئ تضم ممثلين عن القطاع السياحي والجهات المعنية كافة، وهي في حالة انعقاد دائم، وبالتنسيق المستمر مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة تبعًا لتطورات الأوضاع.
وبيّنت أن المجموعات السياحية المقيمة حاليًا في المملكة تيسر أوضاعها بشكل طبيعي، مع متابعة حثيثة لحركة الطيران والنشاط السياحي في المواقع الأثرية والسياحية.
وفيما يتعلق بحجوزات المجموعات السياحية المقبلة، تشير المعطيات الواردة إلى تأثر الطلب بالظروف الراهنة، مع احتمال إلغاء الحجوزات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، ما قد يؤثر على موسم أشهر آذار ونيسان وأيار.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن المملكة لم تُغلق مجالها الجوي، وتستمر حركة الطيران وفق تقييمات الجهات المختصة وبما ينسجم مع اعتبارات السلامة العامة.
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، داعية الزوار والمواطنين إلى متابعة التحديثات الرسمية أولًا بأول، والتواصل مع الخط الساخن للشرطة السياحية على الرقم (117777) للإبلاغ عن أي طارئ أو طلب المساعدة.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الأردن وعدد من الدول
-
الملك ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة
-
المياه توضح أنها ما زالت تستكمل إجراءات الغلق المالي للناقل الوطني
-
مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027
-
"الطاقة السورية": انخفاض ساعات التغذية الكهربائية لتراجع كميات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن
-
وزير الزراعة يبحث مع السفير العُماني سبل تطوير الشراكة
-
إصابتان بحادثي تصادم وتدهور على طرق خارجية