السياحة والمياه يوقعان مذكرة تفاهم

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الوكيل الإخباري- وقعت وزارة السياحة والآثار، ووزارة المياه والري، في مقر وزارة السياحة والآثار، اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم لرفع كفاءة الاستخدام والمحافظة على موارد المياه المستخدمة لدى القطاع السياحي. اضافة اعلان





وتأتي هذه المذكرة التي وقعها أمين عام وزارة السياحة والآثار الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، بناءً على التوجهات الاستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الوطنية للمحافظة على المياه والتي اشتملت على تفعيل سياسة إدارة الطلب على المياه، كما تأتي لأهمية وضرورة رفع كفاءة استخدام المياه لدى كبار المستهلكين في القطاع السياحي.



وجاءت المذكرة، لتحقيق تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حيث ستقوم وزارة المياه والري ووزارة السياحة والآثار، بتقديم الدعم والمساندة للقطاع السياحي في المملكة، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه والمحافظة على موارد المياه المستخدمة.