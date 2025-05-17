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السياسية والبرلمانية: المرأة حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية
 
السبت، 17-05-2025 07:58 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الأردن وفر بيئة تشريعية تضمن دخول المرأة إلى العمل العام بشكل تدريجي.اضافة اعلان


وأضاف العودات، في ندوة حوارية نظمتها مؤسسة إعمار إربد تحت عنوان "مسار الإصلاح السياسي ومشاركة المرأة" السبت، أن تمكين المرأة كان من أبرز أولويات مشروع التحديث السياسي، حيث يُنظر إليها كشريك أساسي في التنمية والبناء وعملية صنع القرار.

وأكد العودات أن المرأة أصبحت حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة على حد سواء، ووصلت إلى أعلى مستويات تمثيل لها داخل البرلمان في المجلس الحالي. وأشار إلى أن الأردن يعد نموذجاً رائداً في المنطقة في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وأشار العودات إلى الإنجاز التاريخي الذي حققته المرأة الأردنية يوم الجمعة الماضي، بفوزها بمنصب نقيب أطباء الأسنان، ما يُعد محطة فارقة في تاريخ النقابات المهنية الأردنية.

ولفت إلى أن تمكين المرأة وتنمية دورها ومكانتها في المجتمع يستندان إلى الحماية الدستورية التي تقوم على المساواة بين الأردنيين، رجالاً ونساءً، وهو أساس المواطنة والمساءلة والعدالة الاجتماعية. وشدد على أهمية بناء ثقافة مجتمعية قادرة على الحد من الممارسات التمييزية التي كانت تمثل عائقاً أمام تقدم المرأة.

وفيما يتعلق بدور مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات، أكد العودات ضرورة توعية المواطنين بأهمية دور المرأة في مختلف المجالات، من خلال التواصل المباشر مع كافة شرائح المجتمع في المملكة.
 
gnews

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