السير: أزمة مرورية في منطقة الدوار الرابع

وقالت إدارة السير إن سبب تباطؤ المرورية في المنطقة يعود لتعطل مركبة في خط السير القادم من الدوار الرابع باتجاه الجسر المعلق.
وأضافت أن رجال السير متواجدون في الموقع لتسهيل الحركة المرورية.
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