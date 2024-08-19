السير: أزمة مرورية في منطقة الدوار الرابع

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الوكيل الإخباري- كشفت إدارة السير سبب الأزمة المرورية في منطقة الدوار الرابع بالعاصمة عمّان. اضافة اعلان





وقالت إدارة السير إن سبب تباطؤ المرورية في المنطقة يعود لتعطل مركبة في خط السير القادم من الدوار الرابع باتجاه الجسر المعلق.



وأضافت أن رجال السير متواجدون في الموقع لتسهيل الحركة المرورية.