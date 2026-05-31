السير: أكثر من 1200 رقيب سير تواجدوا في الميدان خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- قالت إدارة السير المركزية، الأحد، إن كوادرها نفذت تواجداً مرورياً فاعلاً على مدار عطلة عيد الأضحى المبارك في مختلف مناطق المملكة، ضمن الخطة المرورية المعدة مسبقاً للتعامل مع الحركة المرورية خلال العيد.





وأضافت الإدارة أنها تعاملت مع 21,656 بلاغاً على مستوى المملكة، إلى جانب 340 واجباً وفعالية خلال عطلة العيد، مؤكدة أنها لم تتعامل مع أي أثر مروري غير اعتيادي طوال أيام العطلة.



وبيّنت إدارة السير أن أكثر من 1,254 رقيب سير و485 آلية شاركوا في تنفيذ الخطة المرورية، حيث توزعوا في العاصمة عمّان والمحافظات، وعلى مداخل ومخارج المحافظات، لضمان انسيابية الحركة المرورية والتعامل مع مختلف الملاحظات والبلاغات.



وأوضحت أن الخطة المرورية بدأت منذ يوم وقفة عرفة، وشملت تغطية المواقع التجارية ومناطق التسوق ومحال الملابس والحلويات والمخابز، إضافة إلى مواقع بيع الأضاحي خلال أول أيام العيد، لتسهيل حركة دخول المواطنين وخروجهم ومتابعة الحركة المرورية في تلك المواقع.



وأكدت إدارة السير استمرار رقباء السير في أداء واجبهم المروري والإنساني طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن التزام المواطنين بالتعليمات والشواخص المرورية أسهم في نجاح الخطة والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.





