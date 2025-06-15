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السير: إخلاء 7 مصابين .. و3 لا يزالون تحت المراقبة الطبية بعد حادث القويرة

تدهور حافلة ركوب متوسطة على الطريق الصحراوي
تدهور حافلة ركوب متوسطة على الطريق الصحراوي
 
الأحد، 15-06-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري- أُصيب 10 أشخاص بجروح تراوحت بين المتوسطة والحسنة، إثر حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة على الطريق الصحراوي، بالقرب من منطقة القويرة في محافظة العقبة.اضافة اعلان


وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير، فإن الحادث وقع بعد تعطل الحافلة أثناء المسير، حيث قام سائق مركبة "بكب" بمحاولة سحبها باستخدام حبل. وخلال عملية السحب، انقطع الحبل، ما أدى إلى فقدان السيطرة على الحافلة وانقلابها عند الجزيرة الوسطية للطريق.

وتم إسعاف المصابين إلى مركز طبي القويرة، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري لمتابعة العلاج.

وأفادت الإدارة بأنه تم إخلاء 7 من المصابين لاحقًا بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما يتلقى الثلاثة الآخرون الرعاية اللازمة وحالتهم مستقرة.
 
gnews

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