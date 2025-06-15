السير: إخلاء 7 مصابين .. و3 لا يزالون تحت المراقبة الطبية بعد حادث القويرة

وبحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير، فإن الحادث وقع بعد تعطل الحافلة أثناء المسير، حيث قام سائق مركبة "بكب" بمحاولة سحبها باستخدام حبل. وخلال عملية السحب، انقطع الحبل، ما أدى إلى فقدان السيطرة على الحافلة وانقلابها عند الجزيرة الوسطية للطريق.
وتم إسعاف المصابين إلى مركز طبي القويرة، قبل أن يتم تحويلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري لمتابعة العلاج.
وأفادت الإدارة بأنه تم إخلاء 7 من المصابين لاحقًا بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما يتلقى الثلاثة الآخرون الرعاية اللازمة وحالتهم مستقرة.
-
أخبار متعلقة
-
إعادة فتح أجواء المملكة بعد توقف احترازي
-
القوات المسلحة تطرح عطاء لتوريد كاميرات وأجهزة صوت وإنارة لنادي الضباط في الزرقاء
-
إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن
-
تحذير.. إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
الأمن يفض مشاجرة بمنطقة عين الباشا
-
الملكية: تحويل مسارات طائرات قادمة إلى الأردن لوجهات بديلة
-
الأمن ينفي سقوط صاروخ في منطقة الدوار السابع
-
صافرة طويلة تعلن زوال الخطر.. ورسالة مهمة من الأمن للمواطنين