الأربعاء 2025-05-14 10:36 ص
 

السير: التتابع القريب سبب رئيسي في حادث الغباوي

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 14-05-2025 08:13 ص
الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين 3 مركبات ما بعد جسر  الغباوي باتجاه عمان ، حيث لم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية واقتصر فقط على الأضرار المادية ، فيما عللت إدارة السير الحادث بالتتابع القريب وعدم ترك مسافة أمان .اضافة اعلان


كما أشارت في تقريرها المروري اليومي إلى وقوع حادث تدهور لمركبة تقودها فتاة ما بعد جسر مادبا باتجاه مادبا ، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة جرى نقلها إلى مستشفى النديم .

وعلى طريق عمان - اربد وتحديداً ما بعد جامعة فيلادلفيا ، وقع حادث تدهور وتصادم بين مركبتين ، إذ أسفر الحادث عن إصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى أقرب مستشفى 
 
gnews

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