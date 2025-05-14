السير: التتابع القريب سبب رئيسي في حادث الغباوي

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين 3 مركبات ما بعد جسر الغباوي باتجاه عمان ، حيث لم ينتج عن الحادث أي إصابات بشرية واقتصر فقط على الأضرار المادية ، فيما عللت إدارة السير الحادث بالتتابع القريب وعدم ترك مسافة أمان . اضافة اعلان





كما أشارت في تقريرها المروري اليومي إلى وقوع حادث تدهور لمركبة تقودها فتاة ما بعد جسر مادبا باتجاه مادبا ، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة جرى نقلها إلى مستشفى النديم .



وعلى طريق عمان - اربد وتحديداً ما بعد جامعة فيلادلفيا ، وقع حادث تدهور وتصادم بين مركبتين ، إذ أسفر الحادث عن إصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى أقرب مستشفى