السير: التتابع القريب سبب رئيسي في حادث الغباوي

كما أشارت في تقريرها المروري اليومي إلى وقوع حادث تدهور لمركبة تقودها فتاة ما بعد جسر مادبا باتجاه مادبا ، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة جرى نقلها إلى مستشفى النديم .
وعلى طريق عمان - اربد وتحديداً ما بعد جامعة فيلادلفيا ، وقع حادث تدهور وتصادم بين مركبتين ، إذ أسفر الحادث عن إصابتين متوسطتين جرى إسعافهما إلى أقرب مستشفى
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