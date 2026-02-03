الثلاثاء 2026-02-03 09:54 ص

السير: بدء استخدام الطائرات المسيّرة لمتابعة الحركة المرورية في إربد والزرقاء

طائرة مسيّرة
طائرة مسيّرة
 
الثلاثاء، 03-02-2026 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت إدارة السير باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز) لرصد الحركة المرورية في محافظتي إربد والزرقاء، وفقا لما كشفه ضابط غرفة عمليات إدارة السير، كفاح الهزايمة.اضافة اعلان


وبين الهزايمة الثلاثاء أن الطائرات مرتبطة بالبث المباشر مع غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية وتقديم الحلول الممكنة مباشرة.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن إطار التطوير وإدخال التكنولوجيا لتسهيل مهام إدارة المرور.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الذهب والفضة يواصلان الارتفاع عالمياً بعد انهيار حاد

أسواق ومال الذهب والفضة يواصلان الارتفاع عالمياً بعد انهيار حاد

ارشيفية

عربي ودولي وفاة 30 شخصا بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان

محكمة أميركية توقف قرار ترامب بشأن الحماية المؤقتة للهايتيين

عربي ودولي محكمة أميركية توقف قرار ترامب بشأن الحماية المؤقتة للهايتيين

سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل

خاص بالوكيل سائق باص عمومي: تحميلنا مسؤولية تصرفات الركاب غير عادل

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية المعونة الوطنية يرد على ملحوظة وردت "الوكيل الاخباري" حول عائلة في الكرك

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

ويتكوف يزور الكيان اليوم ويلتقي مع نتنياهو

عربي ودولي ويتكوف يزور الكيان اليوم ويلتقي مع نتنياهو

القاضي ورئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية يبحثان سبل التعاون البرلماني

شؤون برلمانية القاضي ورئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية يبحثان سبل التعاون البرلماني



 






الأكثر مشاهدة