السير: تباطؤ اعتيادي في الحركة المرورية

وقال الدروبي في تصريح لإذاعة الأمن العام، من غرفة عمليات إدارة السير، إنّ مناطق العاصمة جميعها تشهد تساقطًا للأمطار، حيث انتشر رقباء السير في مختلف التقاطعات والدواوير ومداخل العاصمة.
وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الساعة الثامنة تقريبًا اي معيقات مرورية في شوارع العاصمة.
وأوضح أنّ الظروف الجوية السائدة تستدعي القيادة بمسافة أمان كافية، والابتعاد التام عن أي ملهيات، والتأكد من الامور الفنية للمركبات كأداوت التدفئة ومساحات الزجاج.
-
أخبار متعلقة
-
تحويل نظام المحاضرات في الطفيلة التقنية لنظام التعلم عن بعد بسبب الأحوال الجوية
-
308 إجراءات حكومية ثمرة جولات رئيس الوزراء الميدانية
-
جامعة مؤتة تؤخر الدوام الرسمي لغاية الساعة العاشرة
-
التربية مستمرة بتفويض مدراء التربية والتعليم بشأن دوام المدارس بالتنسيق مع الحكام الإداريين
-
وزارة المياه: الموسم المطري الحالي مبشر والسدود وصلت لربع طاقتها التخزينية
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
تنظيم مواعيد صرف الأدوية في عمان اعتبارا من بداية 2026
-
إغلاق طريق الكرك باتجاه الطفيلة بشكل مؤقت