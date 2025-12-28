السير: تباطؤ اعتيادي في الحركة المرورية

08:28 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758774 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدّ النقيب محمد الدروبي أنّ الحركة المرورية في مختلف شوارع العاصمة والمحافظات ستشهد تباطؤًا نتيجة السير بحذر وبسرعات خفيفة نتيجة تساقط الامطار. اضافة اعلان





وقال الدروبي في تصريح لإذاعة الأمن العام، من غرفة عمليات إدارة السير، إنّ مناطق العاصمة جميعها تشهد تساقطًا للأمطار، حيث انتشر رقباء السير في مختلف التقاطعات والدواوير ومداخل العاصمة.



وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الساعة الثامنة تقريبًا اي معيقات مرورية في شوارع العاصمة.



وأوضح أنّ الظروف الجوية السائدة تستدعي القيادة بمسافة أمان كافية، والابتعاد التام عن أي ملهيات، والتأكد من الامور الفنية للمركبات كأداوت التدفئة ومساحات الزجاج.

تم نسخ الرابط





