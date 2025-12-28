الأحد 2025-12-28 10:49 ص

السير: تباطؤ اعتيادي في الحركة المرورية

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت
امطار
الأحد، 28-12-2025 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   أكدّ النقيب محمد الدروبي أنّ الحركة المرورية في مختلف شوارع العاصمة والمحافظات ستشهد تباطؤًا نتيجة السير بحذر وبسرعات خفيفة نتيجة تساقط الامطار.اضافة اعلان


وقال الدروبي في تصريح لإذاعة الأمن العام، من غرفة عمليات إدارة السير، إنّ مناطق العاصمة جميعها تشهد تساقطًا للأمطار، حيث انتشر رقباء السير في مختلف التقاطعات والدواوير ومداخل العاصمة.

وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الساعة الثامنة تقريبًا اي معيقات مرورية في شوارع العاصمة.

وأوضح أنّ الظروف الجوية السائدة تستدعي القيادة بمسافة أمان كافية، والابتعاد التام عن أي ملهيات، والتأكد من الامور الفنية للمركبات كأداوت التدفئة ومساحات الزجاج.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

وذكرت القناة نقلا عن مصادر مطلعة أن الحادث وقع أمس في منزل نعمان بحي بوت هك في العاصمة الأفغانية، مشيرة إلى أن الانفجار الذي تسبب في مقتله ناتج عن تسرب غاز، ولم يتم الإعلان رسميا عن السبب الدقيق حتى ا

عربي ودولي أفغانستان.. مقتل مساعد رئيس الاستخبارات في انفجار غاز بكابول

جامعة الطفيلة التقنية

أخبار محلية تحويل نظام المحاضرات في الطفيلة التقنية لنظام التعلم عن بعد بسبب الأحوال الجوية

جلسة لمجلس الأمن

عربي ودولي جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية 308 إجراءات حكومية ثمرة جولات رئيس الوزراء الميدانية

جامعة مؤتة

أخبار محلية جامعة مؤتة تؤخر الدوام الرسمي لغاية الساعة العاشرة

وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور

خاص بالوكيل وزير الصحة: تنظيم صرف الأدوية الشهرية لتخفيف الازدحام وتوسيع استخدام تطبيق حكيمي

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية مستمرة بتفويض مدراء التربية والتعليم بشأن دوام المدارس بالتنسيق مع الحكام الإداريين



 






الأكثر مشاهدة