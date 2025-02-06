 
الخميس 2025-02-06 09:58 ص
 

السير تحذر من ارتفاع منسوب المياه في العديد من الطرق الرئيسية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 06-02-2025 07:52 ص

الوكيل الإخباري-   نوهت ادارة السير من ارتفاع منسوب المياه في العديد من الطرق الرئيسية .

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واكدت ان رقباء السير بالميدان للمساعدة وان العمل جاري على فتح الطرق مع  اصحاب الاختصاص 

 
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