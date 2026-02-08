السير تضبط دراجات نارية مارس سائقوها التفحيط والاستعراض

وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية الدراجات، وضبطها وحجزها داخل ساحات الحجز التابعة لادارة السير، فيما جرى التعميم على الدراجة الثالثة لحين ضبطها واستكمال المقتضى القانوني بحقها .
