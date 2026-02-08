الأحد 2026-02-08 10:54 م

السير تضبط دراجات نارية مارس سائقوها التفحيط والاستعراض

الأحد، 08-02-2026 10:07 م
الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر ادارة السير، بناء على فيديو ظهرت فيه دراجات نارية (لا تحمل لوحات ارقام)، قام سائقوها بالقيادة بطريقة متهورة واستعراضية مما شكل خطراً حقيقياً على حياة الاشخاص ومستخدمي الطريق .اضافة اعلان


وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية الدراجات، وضبطها وحجزها داخل ساحات الحجز التابعة لادارة السير، فيما جرى التعميم على الدراجة الثالثة لحين ضبطها واستكمال المقتضى القانوني بحقها .
 
 


