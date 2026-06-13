السير تضبط عددا من المركبات ارتكب سائقوها مخالفات القياده بشكل استعراضي ومتهور

وتهيب ادارة السير بضرورة الالتزام بقواعد وتعليمات قانون السير حفاظاً على السلامة العامة وحق الآخرين في السير بآمان على الطرقات .
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