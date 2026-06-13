السبت 2026-06-13 06:31 م

السير تضبط عددا من المركبات ارتكب سائقوها مخالفات القياده بشكل استعراضي ومتهور

ادارة السير
ادارة السير
 
السبت، 13-06-2026 06:25 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر ادارة السير  عدد من المركبات التي قام سائقوها بقيادتها بصورة متهورة واستعراضية داخل الاحياء السكنية، مما شكل خطراً حقيقياً على حياة الأشخاص واقلاقاً للراحة العامة ، حيث تم اتخاذ المقتضى القانوني والاداري بحق السائقين وحجز المركبات المخالفة داخل ساحات حجز ادارة السير .

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وتهيب ادارة السير بضرورة الالتزام بقواعد وتعليمات قانون السير حفاظاً على السلامة العامة وحق الآخرين في السير بآمان على الطرقات .

 
 


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