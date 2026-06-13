السير تضبط عددا من المركبات ارتكب سائقوها مخالفات القياده بشكل استعراضي ومتهور

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر ادارة السير عدد من المركبات التي قام سائقوها بقيادتها بصورة متهورة واستعراضية داخل الاحياء السكنية، مما شكل خطراً حقيقياً على حياة الأشخاص واقلاقاً للراحة العامة ، حيث تم اتخاذ المقتضى القانوني والاداري بحق السائقين وحجز المركبات المخالفة داخل ساحات حجز ادارة السير .

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