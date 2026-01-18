السير تضبط مخالفات خطِرة وتحذّر السائقين من التلاعب بالمركبات

وأوضحت الإدارة أنه جرى ضبط سائق على طريق عمان – إربد بسبب التلاعب بلوحات أرقام المركبة وحذف "ترميز المركبة"، في مخالفة جسيمة تُعدّ محاولة للتضليل والتهرب من المساءلة القانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وتوديعه إلى أقرب مركز لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وفي حادثة أخرى، بيّنت إدارة السير أنه تم ضبط سائق غير مرخّص يقود مركبة عمومي (تاكسي) في منطقة وسط البلد، وتحديداً مقابل الساحة الهاشمية، حيث جرى التعامل مع المخالفة وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وجدّدت إدارة السير، عبر التقرير المروري اليومي، تحذيرها لجميع السائقين من خطورة التلاعب بلوحات المركبات أو قيادة المركبات دون ترخيص، مؤكدة أن كوادرها مستمرة في تنفيذ الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، حفاظاً على السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني
-
وزير الداخلية يطلع على مستوى الخدمات في جسر الملك حسين
-
اتفاقية تعاون بين الأردنية للبحث العلمي والجمعية الكيميائية
-
توصيات من الأغذية العالمي للحد من هدر الغذاء في الأردن
-
"الأغذية العالمي" يوزّع 6.25 مليون وجبة مدرسية في الأردن خلال الفصل الأول
-
الأردن يودّع 4 أطفال خلال 24 ساعة بحوادث مأساوية .. والأمن يحذر
-
فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الجيش ينعى حمود القطارنة