السير تكرّم نخبة من مرتباتها .. النقيب السبايلة تحقق لقب “الموظف المتميز”

كما تم تكريم كلاً من الوكيل محمد خير صلاح كسائق متميز لم يسبق أن ارتكب مخالفة سير أو تسبب بوقوع حادث مروري على هامش يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي، والشرطي محمد احمد ماجد من قسم سير جنوب عمان لحصوله على المركز الأول في دورة السكوتر التأسيسية الاستثنائية التي عقدت في المعهد المروري الأردني …
ويأتي هذا التكريم تحقيقاً لتوجيهات عطوفة مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، لتشجيع المرتبات وتحفيزهم بما يضمن تطوير ورفع مستوى أدائهم، وينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين...
