السير تكرّم نخبة من مرتباتها .. النقيب السبايلة تحقق لقب “الموظف المتميز”

الوكيل الإخباري- كرم مدير إدارة السير العميد رائد العساف، كلاً من النقيب رهام ماجد السبايلة/ضابط الاعلام والعلاقات العامة، والوكيل أحمد فيصل حمدان من قسم تحقيق مروري اقليم العاصمة، لاستحقاقهم لقب “الموظف المتميز” عن شهر نيسان من ٢٠٢٦، وتحقيقهم معايير التميز في تنفيذ واجباتهم بكفاءة واقتدار..

كما تم تكريم كلاً من الوكيل محمد خير صلاح كسائق متميز لم يسبق أن ارتكب مخالفة سير أو تسبب بوقوع حادث مروري على هامش يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي، والشرطي محمد احمد ماجد من قسم سير جنوب عمان لحصوله على المركز الأول في دورة السكوتر التأسيسية الاستثنائية التي عقدت في المعهد المروري الأردني …