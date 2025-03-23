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السير تكشف سبب الأزمة الخانقة في صويلح

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 08:35 ص
الوكيل الإخباري-   شهد نفق صويلح في اتجاه إشارات البا هاوس صباح اليوم حادثًا مروريًا متزامنًا مع تعطل مركبة أخرى، مما تسبب في ازدحام مروري ملحوظ في المنطقة.اضافة اعلان


وأكدت إدارة السير  أن مجموعات السير تواجدت في الموقع على الفور للعمل على رفع المركبتين بشكل فوري وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

ودعت الإدارة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في المنطقة، واتباع تعليمات رجال السير للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.
 
 
gnews

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