السير تكشف سبب الأزمة الخانقة في صويلح

وأكدت إدارة السير أن مجموعات السير تواجدت في الموقع على الفور للعمل على رفع المركبتين بشكل فوري وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.
ودعت الإدارة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في المنطقة، واتباع تعليمات رجال السير للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.
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