الأربعاء 2026-05-13 10:39 ص

السير تكشف سبب الأزمة المرورية داخل نفق المدينة الطبية

الأربعاء، 13-05-2026 09:36 ص
الوكيل الإخباري-   تسبب تعطل مركبة شحن (قلاب) عند مخرج نفق الشعب باتجاه المدينة الطبية في حدوث أثر مروري على حركة السير في الموقع، ما أدى إلى تباطؤ الحركة وازدحام جزئي في المنطقة.اضافة اعلان


وقالت إدارة السير إن مجموعاتها تواجدت في الموقع فورًا، حيث باشرت التعامل مع الحالة، والعمل على سحب المركبة المتعطلة وإزالة الأثر المروري لضمان انسيابية الحركة وإعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن.
 
 


