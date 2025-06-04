الأربعاء 2025-06-04 11:51 م
 

السير تكشف سبب الأزمة المرورية في أبو علندا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 04-06-2025 09:44 م

الوكيل الإخباري-   اوضحت إدارة السير ان الاثر المروري في منطقة ابو علندا بسبب انسكاب لمادة الزيوت من احد المركبات في المنطقة

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وقالت إدارة السير ان مجموعاتها في الموقع للدلالة والارشاد وجاري التعامل مع آثار الزيوت على الطريق من قبل الجهات المعنية.

 
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