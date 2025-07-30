الأربعاء 2025-07-30 11:43 ص
 

السير تكشف سبب الأزمة المرورية في عبدون

إدارة السير
إدارة السير
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة السير، صباح اليوم، عن أثر مروري ملموس للمركبات القادمة باتجاه منطقة عبدون من شارع الملكة رانيا وشارع الاستقلال، نتيجة تعطل مركبة على أحد مسارب الطريق أعلى جسر عبدون المعلق.اضافة اعلان


وتعمل مجموعات إدارة السير في الموقع على متابعة اثر تعطل المركبة وإرشاد السائقين لتفادي الاختناقات المرورية في المنطقة.
 
 
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