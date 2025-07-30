السير تكشف سبب الأزمة المرورية في عبدون

وتعمل مجموعات إدارة السير في الموقع على متابعة اثر تعطل المركبة وإرشاد السائقين لتفادي الاختناقات المرورية في المنطقة.
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