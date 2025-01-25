 
السبت 2025-01-25 10:53 م
 

السير تكشف سبب الأزمة المرورية في منطقة الدوار الرابع

شرطي السير
شرطي السير
السبت، 25-01-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير المركزية ان حادث صدم بين مركبتين أدى الى انقلاب احداهما ما بعد الدوار الرابع باتجاه شارع الخالدي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة.

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وبينت ان مجموعات ادارة السير في الموقع للتعامل مع اثر الحادث وتسيير حركة السير.

 

 

 
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