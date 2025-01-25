السير تكشف سبب الأزمة المرورية في منطقة الدوار الرابع

الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير المركزية ان حادث صدم بين مركبتين أدى الى انقلاب احداهما ما بعد الدوار الرابع باتجاه شارع الخالدي تسبب بكثافة مرورية مؤقتة.

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وبينت ان مجموعات ادارة السير في الموقع للتعامل مع اثر الحادث وتسيير حركة السير.