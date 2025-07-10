السير تكشف سبب حادث التدهور الذي أدى لوفاة على نزول العدسية الأربعاء

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور لإحدى المركبات على نزول العدسية أمس الأربعاء، حيث أدى الحادث إلى وفاة سائق المركبة ، وإخلاء جثته لأقرب مستشفى . اضافة اعلان





وكشفت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي أن مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ كانت السبب خلف هذا الحادث .



ولفتت إلى وقوع حادث تدهور لحافلة نقل "باص كوستر" أمس في منطقة مرج الحمام ، نزول البحاث ، حيث أدى الحادث إلى إصابة 10 أشخاص بإصابات حسنة .