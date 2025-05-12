السير تكشف عن السبب وراء تعطل عدد من المركبات في شوارع المملكة أمس

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير أنها تعاملت، أمس الأحد، مع عدد من حالات تعطل المركبات على الطرقات العامة، نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده المملكة. اضافة اعلان





وأكدت الإدارة في تقريرها المروري اليومي أن فرقها الميدانية قدّمت المساعدة للسائقين وأزالت المركبات المتعطلة بما يضمن انسيابية الحركة المرورية .



ودعت إدارة السير المواطنين إلى اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة، ومتابعة حالة مركباتهم قبل الخروج في الأجواء الحارة.

