السير تكشف عن السبب وراء تعطل عدد من المركبات في شوارع المملكة أمس

وأكدت الإدارة في تقريرها المروري اليومي أن فرقها الميدانية قدّمت المساعدة للسائقين وأزالت المركبات المتعطلة بما يضمن انسيابية الحركة المرورية .
ودعت إدارة السير المواطنين إلى اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة، ومتابعة حالة مركباتهم قبل الخروج في الأجواء الحارة.
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