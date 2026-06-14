السير تكشف عن سبب الأزمة الخانقة بالقرب من نفق الداخلية

وتتواجد مجموعات إدارة السير في المكان للتعامل مع الحادثة، حيث تعمل على رفع الحافلة المعطلة عن الطريق العام وتنظيم حركة المركبات بهدف التخفيف من حدة الازدحام وإعادة انسيابية السير.
ودعت إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات رقباء السير، مع اختيار الطرق البديلة قدر الإمكان لحين الانتهاء من معالجة الأثر المروري الناتج عن التعطل
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