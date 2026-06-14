الأحد 2026-06-14 05:04 م

السير تكشف عن سبب الأزمة الخانقة بالقرب من نفق الداخلية

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 14-06-2026 03:00 م
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بأن الحركة المرورية حالياً تشهد تباطؤاً داخل نفق الداخلية باتجاه شارع الاستقلال، إثر تعطل حافلة نقل داخل النفق، ما أدى إلى ازدحام وكثافة مرورية في الموقع.اضافة اعلان


وتتواجد مجموعات إدارة السير في المكان للتعامل مع الحادثة، حيث تعمل على رفع الحافلة المعطلة عن الطريق العام وتنظيم حركة المركبات بهدف التخفيف من حدة الازدحام وإعادة انسيابية السير.

ودعت إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات رقباء السير، مع اختيار الطرق البديلة قدر الإمكان لحين الانتهاء من معالجة الأثر المروري الناتج عن التعطل
 
 


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