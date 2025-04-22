السير تكشف عن سبب حادث جرش المروع

08:12 ص

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الوكيل الإخباري- كشفت إدارة السير عن سبب الحادث المروع الذي وقع أمس الإثنين بين مركبة شحن وحافلة نقل في محافظة جرش ، والذي خلف وفاتان و 20 إصابة . اضافة اعلان





وأكدت الإدارة أن سبب الحادث تمثل في قيادة مركبة الشحن المتسببة بالحادث بدون التأكد من صلاحية الكوابح فيها، وهو ما أسفر عن وقوع الحادث المميت ، محذرة السائقين من القيام بقيادة المركبات بدون الالتزام بكافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأرواح .



وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث ، كما أن أحد الإصابات وصل إلى المستشفى بإصابة بالغة وحالة صحية حرجة ، راجين أن يتم الله العافية على جميع المصابين ويمن عليهم بالشفاء العاجل .