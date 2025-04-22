السير تكشف عن سبب حادث جرش المروع

وأكدت الإدارة أن سبب الحادث تمثل في قيادة مركبة الشحن المتسببة بالحادث بدون التأكد من صلاحية الكوابح فيها، وهو ما أسفر عن وقوع الحادث المميت ، محذرة السائقين من القيام بقيادة المركبات بدون الالتزام بكافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأرواح .
وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث ، كما أن أحد الإصابات وصل إلى المستشفى بإصابة بالغة وحالة صحية حرجة ، راجين أن يتم الله العافية على جميع المصابين ويمن عليهم بالشفاء العاجل .
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