السير توجه رسالة للمواطنين عبر مشاهد مؤثرة - فيديو

وتضمن الفيديو رسالة مؤثرة تبدأ بمشهد "طفل يركض.. سائق مسرع.. ونتيجة لا رجعة فيها"، مؤكداً أن حادث دهس واحد كفيل أن يغيّر حياة عائلتين إلى الأبد.
ودعت إلى ضرورة مراقبة الأطفال والانتباه للسرعة، تفادياً لما وصفته بـ"الكارثة التي يمكن تجنّبها بلحظة وعي".
رسالة من إدارة السير للمواطنين#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/pBtju6Y64F— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 13, 2025
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