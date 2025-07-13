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السير توجه رسالة للمواطنين عبر مشاهد مؤثرة - فيديو

رجل سير
رجل سير
 
الأحد، 13-07-2025 09:35 م
الوكيل الإخباري-   نشرت إدارة السير، اليوم الأحد، مقطع فيديو توعوياً عبر منصاتها الرسمية، دعت فيه المواطنين والسائقين إلى توخي الحيطة والحذر، وتحديداً في الأحياء السكنية والمناطق التي يكثر فيها لعب الأطفال.اضافة اعلان


وتضمن الفيديو رسالة مؤثرة تبدأ بمشهد "طفل يركض.. سائق مسرع.. ونتيجة لا رجعة فيها"، مؤكداً أن حادث دهس واحد كفيل أن يغيّر حياة عائلتين إلى الأبد.

 ودعت إلى ضرورة مراقبة الأطفال والانتباه للسرعة، تفادياً لما وصفته بـ"الكارثة التي يمكن تجنّبها بلحظة وعي".
 
 
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