السير: خطة مرورية اليوم وانتشار للشرطة السرية

08:38 ص

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الوكيل الإخباري- أعدت إدارة السير خطة شاملة للتعامل مع الأزمات المرورية المحتملة التي قد تحدث اليوم الخميس، تزامنًا مع إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية. اضافة اعلان





وأوضحت الإدارة في تقريرها المروري أن فرقها ستكون منتشرة في شوارع المملكة، سواء بزيها العسكري أو المدني، لمراقبة المخالفات التي قد تحدث خلال هذه المناسبة، بهدف تجنب حدوث أي اختناقات مرورية أو حوادث خطيرة.



كما حذرت الإدارة من ارتكاب المخالفات أو التصرفات التي قد تؤدي إلى تعكير صفو الحركة المرورية، مثل إقامة المواكب والسرعات العالية، واخراج الأجسام من المركبات.



ودعت إدارة السير المواطنين إلى الالتزام التام بقواعد المرور، متمنية في الوقت ذاته النجاح والتوفيق لجميع طلبة الثانوية العامة في المملكة.