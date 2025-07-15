السير: ضبط مخالفات تلاعب بلوحات المركبات عبر الرقابة الآلية

11:08 م

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الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة السير، ومن خلال أدوات الرقابة الآلية، عدداً من المركبات التي ارتكب سائقوها مخالفات تمثلت بالتلاعب بلوحات الأرقام، حيث جرى اتخاذ المقتضى القانوني والإداري اللازم بحقهم. اضافة اعلان





وأكدت الإدارة أن التلاعب بلوحات الأرقام، من خلال الكشط أو الشطب أو التحبير أو الإلصاق أو أي شكل من أشكال التغيير، يحمل دلالة على وجود نية جرمية، ويُعد من المخالفات المرورية الخطرة التي قد تُعرّض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.



وأشارت إلى أن مديرية الأمن العام تمتلك القدرات الفنية والتقنية التي تُمكّنها من التعرف على المركبات ومتابعة معلوماتها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي هذه المخالفات.



وبحسب التعديلات الأخيرة على قانون السير، فإن مخالفة التلاعب بلوحات أرقام المركبات تستوجب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو الغرامة من 250 إلى 500 دينار، أو بكلتا العقوبتين، بالإضافة إلى الإجراء الإداري المطبق بحق المركبة.

