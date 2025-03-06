السير للأردنيين: توقفوا فوراً على جانب الطريق في هذه الحالة

ودعت السائقين إلى التوقف فورا على جانب الطريق إذا شعروا بالتعب أو النعاس للحصول على قسط من الراحة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل اتحاد العمال يصدر بيانًا شديد اللهجة ضد تعديلات قانون العمل
-
اتفاقية لتقديم معاملات إصدار وتجديد تصاريح العمل من خلال مكاتب البريد
-
16 إصابة بحوادث سير وحوادث دهس خلال الأيام الماضية
-
حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر.. وهل يجب قضاء اليوم؟
-
تحويل مستحقات عاملين في التربية إلى البنوك
-
حرس الحدود: مقتل عدد من المهربين خلال اشتباك مع مجموعات مسلحة - صور
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي