السير للأردنيين: توقفوا فوراً على جانب الطريق في هذه الحالة

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير جميع السائقين في الأردن من القيادة مع قلة النوم لأنها تؤثر في القدرة على التركيز.

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وقالت إدارة السير في إدراج لها على "فيسبوك": " إن حصولك على قسط من الراحة قبل القيادة، يوفر لك الأمان على الطريق.. حيث تؤثر قلة النوم في القدرة على التركيز؛ مما يؤثر في القدرة على اتخاذ القرار الصحيح خلال مواقف القيادة الخطرة".

ودعت السائقين إلى التوقف فورا على جانب الطريق إذا شعروا بالتعب أو النعاس للحصول على قسط من الراحة.