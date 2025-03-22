السير للسائقين في الأردن: التصرف هذا مراقب بشريا وآليا ويستوجب المخالفة - صورة

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير السائقين في الأردن من ارتكاب مخالفة القيادة وجلوس الأطفال دون سر العاشرة في المقاعد الأمامية.

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وقالت السير إن الحرص على عدم جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية للمركبة يعزز من فرص سلامتهم، ويحمي السائق من المخالفة المرورية التي قد يتعرض لها إثر الرقابة البشرية والآلية على هذا النوع من المخالفات.

ودعت السائقين إلى التقيد بالقواعد المرورية حرصا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.





