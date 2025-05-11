السيطرة على حريقين للأشجار والأعشاب في إربد

الوكيل الإخباري- قال متصرف لواء الكورة غربي إربد، الدكتور باسم الخلايلة، إنه جرت السيطرة على حريقين وقعا في مستنبت وادي الحمام ومنطقة بلوطة.

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وأضاف الخلايلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن جهاز الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تمكنوا من السيطرة على الحريقين الذين أتيا على مساحة كبيرة من الأشجار والأعشاب والحيوانات في المنطقتين.



وأوضح الخلايلة أن ممثلي لجنة الدفاع المدني في لواء الكورة (الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والدوائر الحكومية والبلديات) عملوا كفريقٍ واحد منذ بداية حدوث الحريقين، مشيرا إلى أن ذلك جاء ضمن خطة مسبقة لمكافحة حرائق الغابات والأعشاب الجافة خلال فصل الصيف، ترتكز الخطة على سرعة الاستجابة وفعالية الأداء.



ومن جانبه، قال مدير زراعة لواء الكورة سالم الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحريق في مستنبت وادي الحمام أدى إلى احتراق مساحة تقدر 70 دونما من الأعشاب الجافة، كما أسفر عن شفط 120 شجرة، بالإضافة إلى تضرر عدد من الأشجار الجافة داخل حدود المستنبت، موضحا أن شعبة الحراج تعمل على تنفيذ عمليات التبريد بشكل متواصل وذلك لتفادي تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



وبين أن الحريق الثاني حدث في بلوطة، وأدى إلى احتراق 40 دونم، وشفط 60 شجرة وحرق أشجار جافه، وتم إجراء عمليات التبريد لشكل متواصل.