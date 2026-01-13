السيول تغمر شوارع اليادودة وتهدد بدهم منازل المواطنين

01:27 م

الوكيل الإخباري- شكا عدد من المواطنين من تشكل السيول والبرك المائية في منطقة اليادودة بسبب الاعتداءات على مجري السيل الرئيسي من قبل المزارعين.





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد من المزارعين قاموا بفتح مسار للمياه من أجل أن تتجمع المياه في مناطق محددة وبالتالي شفطها والاستفادة منها لاحقا.



وأضافوا أن هذه الخطوة وعدم استيعاب العبارات لكميات المياه الكبيرة أدت إلى غمر الشوارع بالمياه وبالتالي غرق البيوت في تلك المنطقة الواقعة على شارع مأدبا عند حديقة الحيوانات.



وناشدوا أمانة عمّان بضرورة إيجاد حل جذري للمشكلة وخاصة أن كوادر الأمانة عملت على حل المشكلة لكنها لا تزال قائمة حتى الآن.⁩

