الشؤون الفلسطينية والأونروا تبحثان أوضاع عمل الوكالة

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومدير شؤون منظمة الأونروا في الأردن، أولاف بيكر، جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بعمل الوكالة في المملكة.

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وأوضحت الدائرة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء ركز على الوضع الراهن للأونروا، التي تواجه صعوبات متزايدة في ظل العجز المالي الناتج عن تقليص التمويل من بعض الجهات المانحة، إضافة إلى مناقشة وضع خدمات الأونروا في غزة والضفة الغربية.