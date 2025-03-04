الشؤون الفلسطينية والأونروا تبحثان أوضاع عمل الوكالة

وأوضحت الدائرة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء ركز على الوضع الراهن للأونروا، التي تواجه صعوبات متزايدة في ظل العجز المالي الناتج عن تقليص التمويل من بعض الجهات المانحة، إضافة إلى مناقشة وضع خدمات الأونروا في غزة والضفة الغربية.
وفي إطار آخر، ناقش الطرفان الزيارات الميدانية المقبلة للوفود إلى المخيمات، وضرورة التنسيق المسبق لها.
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