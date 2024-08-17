الشؤون الفلسطينية والأونروا تبحثان التحديات التي تواجهها المخيمات

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومدير شؤون الأونروا اولاف بيكر، أبرز التحديات والمشاكل التي تعاني منها المخيمات، بهدف الوصول إلى حلول لها.



جاء ذلك خلال زيارة إلى مخيمي الشهيد عزمي المفتي وسوف في محافظتي اربد وجرش، بحضور رئيس لجنة خدمات مخيم الشهيد، شاهر الزامل، ورئيس لجنة اربد محمود الصالح، ورئيس لجنة سوف عبد المحسن بنات، ورئيس لجنة جرش كايد غيث، ومن الأونروا مدير منطقة اربد أيمن بكار، ومديرة الصحة دعاء الصمادي.



وقال خرفان إن المبادرات الملكية السامية عمت جميع المخيمات، وشملت القطاعات كافة، وكان لها الأثر الكبير في تحسين الظروف المعيشية لأبناء المخيمات، خاصة مكرمة التعليم التي يجري العمل عليها حاليا من خلال المنصة الإلكترونيّة.



وثمن مكارم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وجهوده الكبيرة التي بذلها من أجل وقف الحرب على غزة، وتوصيل المساعدات وإنشاء المستشفيات الميدانية المجهزة بالكوادر الطبية والمستلزمات الطبية الأساسية.



وأكد خرفان ضرورة مشاركة أبناء المخيمات جميعهم في الانتخابات النيابية القادمة كونهم جزء من النسيج الوطني في المجتمع، إذ تعد عملية الاقتراع حق دستوري لكل مواطن، ومن واجب الجميع المشاركة فيها وحث الآخرين عليها.



من جانبه، أعرب بيكر عن تقديره لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، التي بذلوها من أجل دعم الأونروا وتأييدها لضمان استمراريتها، مشيرا إلى أن الأونروا تواجه صعوبة بالغة حاليا، خاصة في غزة، حيث تم تدمير العديد من المنشآت، وفقد 200 شخص من الكوادر العاملة في غزة خلال الحرب.



وأضاف أنه تم استهداف الأونروا سياسيا من قبل إسرائيل، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة المالية التي كانت تعاني منها في الأصل، لافتا إلى استمرارها رغم ذلك في عملها في غزة، وتقديم المساعدات بكل السبل المتاحة.