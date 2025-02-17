الشبول يؤكد أهمية تذليل التحديات في المراكز الصحية

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، ومدير الشرطة العميد علاء المومني، ورئيس البلدية أحمد هاشم العتوم، ومدير الصحة الدكتور محمد الطحان، في مبنى المحافظة، حيث جرى بحث سبل تحسين الخدمات الصحية، وتوفير المستلزمات الضرورية للمراكز.
وأكد الفاعور أن الجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها وزير الصحة والمسؤولون للاطلاع على احتياجات المراكز والمستشفيات تعكس التزام الوزارة بالمعايير الصحية العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة شخص بانهيار مغارة في إربد
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
المشتريات الحكومية تستعرض نظام الشراء الإلكتروني
-
معهد الإدارة العامة يطلق منصة التدريب الإلكترونية "LMS"
-
رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه ترامب
-
دعوة المزارعين لتسجيل حيازاتهم لدى مديريات الزراعة في المفرق
-
افتتاح مبنى مدرسة الشهيد محمد العزام في لواء الوسطية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الطويقات