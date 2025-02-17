 
الإثنين 2025-02-17 11:25 م
 

الشبول يؤكد أهمية تذليل التحديات في المراكز الصحية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الإثنين، 17-02-2025 11:11 م

الوكيل الإخباري-    أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين في المراكز الصحية، مشددًا على ضرورة تذليل التحديات وتلبية احتياجات هذه المراكز لضمان توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، ومدير الشرطة العميد علاء المومني، ورئيس البلدية أحمد هاشم العتوم، ومدير الصحة الدكتور محمد الطحان، في مبنى المحافظة، حيث جرى بحث سبل تحسين الخدمات الصحية، وتوفير المستلزمات الضرورية للمراكز.


وأكد الفاعور أن الجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها وزير الصحة والمسؤولون للاطلاع على احتياجات المراكز والمستشفيات تعكس التزام الوزارة بالمعايير الصحية العالمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

بن سلمان

فلسطين روبيو يبحث مع بن سلمان الأوضاع بغزة

وزارة الصحة

أخبار محلية الشبول يؤكد أهمية تذليل التحديات في المراكز الصحية

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على طاقم إسعاف بمخيم جنين

ارشيفية

فلسطين الإذاعة الإسرائيلية: تقدم بمفاوضات الإفراج عن 6 مختطفين أحياء السبت

تعبيرية

أخبار محلية وفاة شخص بانهيار مغارة في إربد

نتنياهو

فلسطين نتنياهو يوعز بتطبيق فوري لقانون حظر الأونروا

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية



 




الأكثر مشاهدة