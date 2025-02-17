الشبول يؤكد أهمية تذليل التحديات في المراكز الصحية

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين في المراكز الصحية، مشددًا على ضرورة تذليل التحديات وتلبية احتياجات هذه المراكز لضمان توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، ومدير الشرطة العميد علاء المومني، ورئيس البلدية أحمد هاشم العتوم، ومدير الصحة الدكتور محمد الطحان، في مبنى المحافظة، حيث جرى بحث سبل تحسين الخدمات الصحية، وتوفير المستلزمات الضرورية للمراكز.