 
الثلاثاء 2024-10-01 04:58 م
 
 

الشبيلات يقوم بجولة تفقدية لخدمات النقل في محافظتي الطفيلة والكرك

مدير هيئة تنظيم النقل البري علاء شبيلات
مدير هيئة تنظيم النقل البري علاء شبيلات
الثلاثاء، 01-10-2024 02:23 م
الوكيل الإخباري-  قام مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، بجولة تفقدية لمكاتب الهيئة في محافظتي الكرك والطفيلة، اطلع خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.اضافة اعلان


 وخلال زيارته لمحافظة الكرك أجرى جولة ميدانية في مراكز الانطلاق والوصول، تفقد من خلالها حركة الركاب ووسائط النقل، كما التقى خلال هذه الزيارة محافظ الكرك والجهات المعنية في المحافظة، وتم مناقشة أبرز القضايا والمطالب حول خطوط النقل  الرئيسية والداخلية، وأهم الصعوبات التي تواجههم، مؤكداً على أهمية تسهيل كافة الخدمات وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المواطنين.

وفي محافظة الطفيلة التقى الشبيلات بمشغلي النقل، إذ بحث من خلال هذا اللقاء كافة القضايا المتعلقة بالقطاع.

وبين الشبيلات أن هذة الزياره تأتي لضرورة الاطلاع عن كثب على واقع حال خدمات النقل في المحافظات، اضافة إلى ان الهيئة معنية بمتابعة مستوى هذة الخدمات، حيث ان محافظتي الكرك والطفيلة لديها جامعتين (جامعة مؤتة، وجامعة الطفيلة التقنية)، وأن هاتين المحافظتين تشهدان حركة كثيفة للطلاب بما أننا على مشارف العام الدراسي الجديد لطلاب الجامعات.

وخلال زيارته لمحافظتي الكرك والطفيلة التقى بمدراء مكاتب الهيئة السيد سراج العوران، والسيد صالح البدور، مؤكداً لهم ضرورة تقديم الاهتمام الكبير لضمان ايصال خدمات النقل لكافة شرائح المجتمع.
 
gnews

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