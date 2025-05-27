الشخاترة تتفقد مدارس في قصبة المفرق

وتأتي جولة الشخاترة التي رافقها خلالها فريق من إدارة الأبنية والمشاريع الدولية ومدير التربية والتعليم لقصبة المفرق، في سياق الاطلاع على الواقع التربوي للمدارس؛ حيث شملت الجولة مدارس حي الملك عبدالله الأساسية للبنين، والحباب بن المنذر الأساسية للبنات، وحسان بن ثابت الأساسية للبنات، وحي نوارة الأساسية المختلطة.
وأوعزت الشخاترة، خلال زيارتها مدرسة حي الملك عبدالله الأساسية للبنين، بالسير الفوري باستئجار مبنى بديل للمبنى الحالي، مؤكدة عزم الوزارة شراء قطعة أرض وإنشاء مبنى للمدرسة والقيام بأعمال الصيانة الكاملة لمبنى مدرسة الحباب بن المنذر، وتزويد مختبر الحاسوب بأجهزة حديثة وصيانة مدرسة حي نوارة الأساسية المختلطه، وتسوية الساحة الخارجية إلى جانب عمل الصيانة اللازمة لمدرسة حسان بن ثابت الأساسية للبنات .
وأكدت سعي الوزارة لتلبية احتياجات المدارس وفق الأولويات معربة عن شكرها للإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات على جهودهم لخدمة أبنائنا الطلبة.
وزارت الشخاترة مبنى مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق وتجولت في أقسام ومرافق المديرية.
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