الشديفات: الاهتمام الملكي يدفعنا للمزيد من العمل للنهوض بالقطاع الشبابي

11:46 م

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الوكيل الإخباري- أقامت وزارة الشباب، الأربعاء، مأدبة إفطار رمضاني في مدينة الحسين للشباب، بحضور وزير الشباب يزن الشديفات والأمين العام بالوكالة الدكتور ياسين الهليل. اضافة اعلان





وخلال اللقاء، أكد الشديفات الاهتمام الملكي بالشباب ومتابعة رئيس الوزراء لمختلف الملفات والبرامج الشبابية، مؤكدا الدعم الحكومي لتنفيذ الأولويات الشبابية؛ ترجمة لمضامين كتاب التكليف السامي للحكومة نحو الشباب.



وأشار إلى أهمية النهوض بمنظومة العمل الشبابي من خلال تطوير البرامج والبنى التحتية، وتمكين العاملين مع الشباب بالكفايات اللازمة للعمل الشبابي.



وشدد الشديفات على ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ البرامج والخطط الشبابية المحلية والعربية، سيما فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي، وإطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، والدورة الثالثة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.



وثمن الشديفات جهود العاملين في الوزارة بمواقعهم كافة، مبينا أهمية الدور المناط بهم باعتبارهم حلقة الوصل الأولى مع الشباب.