الشديفات يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب

الوكيل الإخباري- التقى وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، في مقر الوزارة، وفداً مغربياً ضمن برنامج التبادل الشبابي بين وزارة الشباب الأردنية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الشبابي والتبادل الثقافي بين البلدين.

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ووفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس، أكد الشديفات خلال اللقاء أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن التنوع الثقافي بين الأردن والمغرب يمثل فرصة مثالية لتبادل الخبرات وبما يعزز من قدرات الشباب في القيادة وإحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم.



وأوضح الشديفات أن الهدف من البرنامج استثمار العلاقة المميزة بين البلدين لإحداث توأمة ناجحة بين الشباب، مرتكزة على التنوع الثقافي والإبداعي الذي يتمتع به كلا الشعبين، وتبادل الأفكار المبتكرة التي تشكل أساساً لمستقبل أكثر إشراقاً.



من جانبه، أعرب رئيس الوفد المغربي عبد الغني البيضي، عن إعجابه بتميز الطاقات الشبابية الأردنية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الأردن يُعد حاضناً لجميع شباب الوطن العربي.