 
الخميس 2024-12-12 01:15 م
 

الشديفات يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب

ا
جانب من اللقاء
الخميس، 12-12-2024 01:11 م

الوكيل الإخباري- التقى وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، في مقر الوزارة، وفداً مغربياً ضمن برنامج التبادل الشبابي بين وزارة الشباب الأردنية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الشبابي والتبادل الثقافي بين البلدين.

اضافة اعلان


ووفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس، أكد الشديفات خلال اللقاء أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن التنوع الثقافي بين الأردن والمغرب يمثل فرصة مثالية لتبادل الخبرات وبما يعزز من قدرات الشباب في القيادة وإحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم.


وأوضح الشديفات أن الهدف من البرنامج استثمار العلاقة المميزة بين البلدين لإحداث توأمة ناجحة بين الشباب، مرتكزة على التنوع الثقافي والإبداعي الذي يتمتع به كلا الشعبين، وتبادل الأفكار المبتكرة التي تشكل أساساً لمستقبل أكثر إشراقاً.


من جانبه، أعرب رئيس الوفد المغربي عبد الغني البيضي، عن إعجابه بتميز الطاقات الشبابية الأردنية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الأردن يُعد حاضناً لجميع شباب الوطن العربي.


وحضر اللقاء مدير مدينة الحسين الرياضية للشباب بسام الخلايلة ومدير المراكز الشبابية والكشافة فراس الشوابكة وعدد من المدراء والمسؤولين المعنيين.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الشديفات يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب

الرئيس السوري السابق بشار الأسد

عربي ودولي عاجل مصدر يكشف عن مكان تواجد عائلة الأسد في روسيا

5ف6

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الخرائط العالمية عبر تقنيات ثلاثية الأبعاد

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المكتبة الوطنية لأرشفة وحفظ الوثائق

ا

عربي ودولي كندا تهدد وتكشف عن طبيعة ردها المحتمل على تهديدات ترامب

لقطة من الفيديو

فيديو منوع طريقة بسيطة لاعداد أشهى خبز "مقرمش"

وزارة الإعلام السورية

أخبار محلية سوريا تشكر الأردن ودول أخرى على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية بدمشق

إيتمار بن غفير

فلسطين بن غفير يطالب بإقامة حواجز دائمة على طرق الضفة الغربية



 




الأكثر مشاهدة