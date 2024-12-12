الشديفات يؤكد أهمية الاستثمار في طاقات الشباب

ووفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس، أكد الشديفات خلال اللقاء أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن التنوع الثقافي بين الأردن والمغرب يمثل فرصة مثالية لتبادل الخبرات وبما يعزز من قدرات الشباب في القيادة وإحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم.
وأوضح الشديفات أن الهدف من البرنامج استثمار العلاقة المميزة بين البلدين لإحداث توأمة ناجحة بين الشباب، مرتكزة على التنوع الثقافي والإبداعي الذي يتمتع به كلا الشعبين، وتبادل الأفكار المبتكرة التي تشكل أساساً لمستقبل أكثر إشراقاً.
من جانبه، أعرب رئيس الوفد المغربي عبد الغني البيضي، عن إعجابه بتميز الطاقات الشبابية الأردنية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الأردن يُعد حاضناً لجميع شباب الوطن العربي.
وحضر اللقاء مدير مدينة الحسين الرياضية للشباب بسام الخلايلة ومدير المراكز الشبابية والكشافة فراس الشوابكة وعدد من المدراء والمسؤولين المعنيين.
-
أخبار متعلقة
-
الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المكتبة الوطنية لأرشفة وحفظ الوثائق
-
سوريا تشكر الأردن ودول أخرى على استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية بدمشق
-
الملك: على السوريين وضع مصلحة بلدهم في مقدمة أولوياتهم
-
إدارة السير: 20 دينارا قيمة هذه المخالفة
-
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.20% لشهر تشرين أول من عام 2024
-
الحكومة تقر مشروع تحسين خدمات الصرف الصحي جنوبي العاصمة
-
25 - 50 قرش كيلو الليمون في السوق المركزي الخميس
-
وزير الداخلية: إجراءات حازمة بحق المعتدين على أراضي الخربة السمراء