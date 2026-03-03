الشديفات يفتتح البطولة الرمضانية الأولى في تربية الرصيفة

09:36 ص

الوكيل الإخباري- احتفالًا بعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وذكرى تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية، وبمناسبة ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي المصطفوي، افتتح مدير التربية والتعليم للواء الرصيفة الأستاذ أحمد الشديفات البطولة الرمضانية الأولى لخماسي كرة القدم للمعلمين.





وبعد السلام الملكي، ألقى الشديفات كلمة في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب مدرسة جبل الأمير فيصل، أكد خلالها أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة والمسابقات الرياضية في تعزيز الروح الرياضية والصحة البدنية والتواصل بين الزملاء، والتي تأتي احتفاءً بعدة مناسبات وطنية عزيزة على قلوبنا، مشيرًا إلى أن هذه البطولة فرصة لاستثمار الوقت والترفيه والتسلية، وتشجيع المشاركين على ممارسة الرياضة بانتظام.



وأقيمت المباراة الافتتاحية بين فريقي مدرسة البيروني وفريق مدرسة الرصيفة المهنية بنين، بحضور مدير التربية الأستاذ أحمد الشديفات، ومدير الشؤون الإدارية والمالية الدكتور نواف الحسبان، وجمع تربوي غفير، حيث حظيت المباراة باهتمام الأسرة التربوية لكونها البطولة الأولى التي تقام بهذه المناسبات الوطنية العزيزة.



إلى ذلك، أقيمت مباراة بين فريق مدرسة أسيد بن حضير وفريق مدرسة أسامة بن زيد، كما أقيمت مباراة جمعت فريقي مدرسة ابن هشام الثانوية ومدرسة عبدالله بن مسعود على ملعب مدرسة ثابت بن قيس المؤنثة، بحضور مدير الشؤون التعليمية الأستاذ موسى الخلايلة.



هذا، ولقيت البطولة في انطلاقتها تفاعلًا كبيرًا بين الأسرة التربوية، في أجواء تنافسية حماسية، بحضور عدد من رؤساء وأعضاء الأقسام في المديرية وكوكبة من مديري المدارس والمعلمين، إضافة إلى الجمهور من المجتمع المحلي.



ولعبت الفرق مباريات قوية بأداء لافت وروح رياضية عالية، فيما كانت نتائج المباريات كالتالي:



البيروني 5-4 الرصيفة المهنية بنين

أسيد بن حضير 5-4 أسامة بن زيد

ابن هشام 1-0 عبدالله بن مسعود (ركلات ترجيح)



وفي سياق متصل، وبتوجيهات وإشراف مباشر من قبل الشديفات، نظّم قسم النشاطات التربوية في المديرية عددًا من البطولات إلى جانب خماسي كرة القدم.



وستنطلق عدة منافسات ضمن إطار البطولة كالتالي:



بطولة الشطرنج وكرة الطاولة / ذكور، وستقام المنافسات في مدرسة القابسي الثانوية للبنين

بطولة الشطرنج إناث، وستقام المنافسات في مدرسة الرصيفة المهنية بنات

بطولة الريشة الطائرة إناث، وستقام المنافسات في مدرسة زينب بنت العوام

بطولة كرة الطاولة إناث، وستقام المنافسات في مدرسة الرصيفة المهنية بنات



هذا وشاركت في البطولات فرق من مدارس لواء الرصيفة، إلى جانب فرق المديرية، في أجواء تنافسية حماسية.





